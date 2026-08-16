No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio se registró este domingo en una vivienda de madera y steel frame ubicada en el Pasaje José Honorio Ortega, en la localidad de El Chaltén.

Ante la emergencia, intervino personal de la División Cuartel 17°, que acudió al lugar entre las 14:47 y las 15:40 horas, con los móviles M-522 y M-1153.

De acuerdo con la información oficial, el propietario de la vivienda inició las tareas de extinción utilizando un extintor ABC. Al arribar, la dotación de bomberos completó la extinción del foco y posteriormente realizó tareas de enfriamiento sobre la pared afectada mediante una línea devanadera.

El incendio se originó en un dormitorio del inmueble y fue sofocado con éxito gracias a la rápida intervención del propietario y del personal especializado.

No se registraron personas lesionadas.