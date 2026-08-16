Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un principio de incendio se registró este domingo en una vivienda de madera y steel frame ubicada en el Pasaje José Honorio Ortega, en la localidad de El Chaltén.
Ante la emergencia, intervino personal de la División Cuartel 17°, que acudió al lugar entre las 14:47 y las 15:40 horas, con los móviles M-522 y M-1153.
De acuerdo con la información oficial, el propietario de la vivienda inició las tareas de extinción utilizando un extintor ABC. Al arribar, la dotación de bomberos completó la extinción del foco y posteriormente realizó tareas de enfriamiento sobre la pared afectada mediante una línea devanadera.
El incendio se originó en un dormitorio del inmueble y fue sofocado con éxito gracias a la rápida intervención del propietario y del personal especializado.
No se registraron personas lesionadas.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia