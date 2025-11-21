Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tensión por la disputa territorial en áreas estratégicas de Santa Cruz dio una señal alentadora este miércoles, luego de que una familia accediera a entregar de manera voluntaria un inmueble emplazado de forma irregular en un terreno fiscal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), en El Chaltén. La negociación fue encabezada por la División Comisaría local y el Equipo de Negociación Policial, que actuaron en cumplimiento de una resolución del Juzgado de Instrucción de El Calafate.

El predio, ubicado en una zona crítica donde se concentran cañerías y dispositivos esenciales para el suministro de agua potable a la localidad, había sido denunciado formalmente por SPSE debido al riesgo operativo generado por la construcción sobre una cañería principal y una válvula activa del sistema. El Juzgado fijó como tope para la desocupación el 21 de noviembre de 2025, autorizando el uso de la fuerza pública en caso de resistencia.

Sin embargo, la intervención policial se desarrolló bajo un marcado enfoque humanitario. Según pudo saber La Opinión Austral, el objetivo fue equilibrar la protección de infraestructura clave con el resguardo de los derechos y la seguridad de la familia ocupante. El clima adverso, sumado a la situación social de los involucrados, reforzó la decisión de priorizar un proceso de diálogo antes que una medida compulsiva.

Para ello resultó clave la participación del Equipo de Negociación Policial, un grupo especializado en resolución pacífica de conflictos. Las comunicaciones, realizadas mediante videollamada, permitieron establecer un vínculo inmediato con los ocupantes, despejar temores e iniciar un camino de entendimiento. La negociación concluyó con un acuerdo consensuado: la familia accedería a entregar el inmueble dentro de los plazos pautados y se relocalizaría en una vivienda rodante recién adquirida.

La fuerza de seguridad acompañó además la logística de reubicación. Por disposición de la Comisaría de Gobernador Gregores y la Subcomisaría Tres Lagos, se escoltó la vivienda móvil hasta El Chaltén, garantizando condiciones seguras de traslado. Un paso que, según señalaron fuentes policiales, fue fundamental para que la transición se concretara sin sobresaltos.

Finalmente, en horas de la tarde del 20 de noviembre, la familia hizo entrega oficial de las llaves del inmueble al titular de la División Comisaría El Chaltén. Con presencia de personal municipal, se labró un acta formal e inventariaron los bienes allí existentes. La Municipalidad quedó a cargo del resguardo del terreno y del posterior desmantelamiento de la estructura para normalizar el espacio y preservar las instalaciones de SPSE.