En la tarde de este martes, el Parque Nacional Los Glaciares fue alertado sobre una persona lesionada en el sendero Chorrillo del Salto, distante a 3 kilómetros de El Chaltén.

Se trataba de una mujer de 63 años que, producto de un tropiezo se golpeó la frente y lesionó una muñeca; y posteriormente se descompensó.

Para su atención y evacuación se dirigió hasta el lugar, un equipo de cuatro brigadistas del Parque Nacional Los Glaciares y personal y ambulancia del puesto sanitario de El Chaltén.

Por su baja complejidad, corta duración y cercanía, el sendero al Chorrillo del Salto es uno de los más transitados de la zona norte del área protegida.

En este contexto, desde el Parque Nacional recordaron que es importante reforzar que se trata de un sendero natural con raíces de árboles expuestas y que al llegar a la cascada, el terreno presenta piedras de distinta dimensión, muchas de ellas en contacto con el agua y por ende, resbaladizas.

Por todo esto, señalaron que es necesario utilizar calzado adecuado y mantener la atención en cada paso para minimizar riesgos innecesarios.