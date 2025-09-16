Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El actor y director estadounidense Robert Redford, fundador del Festival de Cine de Sundance, murió este martes en su residencia en Utah a los 89 años, según confirmó The New York Times. Por el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

La noticia fue comunicada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia Rogers & Cowan PMK, quien informó que Redford falleció mientras dormía durante la madrugada del 16 de septiembre de 2025.

Redford no solo brilló en la pantalla grande, sino también fuera de ella, apoyando causas ambientales y fomentando el cine independiente a través de Sundance, uno de los festivales más importantes del mundo en su categoría.

Entre sus películas más emblemáticas se encuentran Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985), consolidando su legado como uno de los actores más influyentes del siglo XX.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con dos premios Óscar por su actuación y un Globo de Oro como “Mejor director” por Ordinary People.