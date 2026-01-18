Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente chileno Gabriel Boric confirmó este domingo que el número de víctimas fatales por los incendios forestales en el sur de Chile ascendió a 18. Las tragedias se registraron en las regiones de Ñuble y Biobío.

“Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, expresó el mandatario durante una conferencia de prensa brindada en Concepción, capital del Biobío.

Desde el sábado, múltiples focos ígneos avanzan en ambas regiones sureñas, con un fuerte impacto en la comuna de Penco, ubicada en el Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de la capital. Las tareas de control enfrentan un escenario complejo debido a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

Declaran el estado de catástrofe

“La primera prioridad, como saben, siempre en estas emergencias es combatir y apagar el fuego. Pero no podemos olvidarnos, en ningún momento, que acá hay tragedias humanas, de familias que están sufriendo y que tenemos que estar con ellos también”, agregó Boric. En ese marco, decretó el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas y dispuso el toque de queda en las tres comunas con mayor nivel de daño.

Según precisó el propio jefe de Estado, el avance de las llamas destruyó hasta el momento unas 300 viviendas en el Biobío, cifra que definió como un “conteo preliminar”. No obstante, advirtió que ese registro “se queda muy corto” y que “de seguro van a ser más de 1.000”. En tanto, en la región del Ñuble se contabilizaron cerca de 50 casas dañadas, principalmente en áreas rurales.

Las fiscalías de ambas regiones iniciaron investigaciones para determinar el origen de los siniestros. En paralelo, el presidente aseguró que “el Estado tiene todos sus recursos desplegados” para enfrentar el fuego, “para encontrar a sus responsables”, “para ayudar a las víctimas y para prevenir que esto se siga propagando”.

Chile presenta históricamente incendios forestales debido a su topografía abrupta, la presencia de extensos bosques y determinadas condiciones climáticas. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de estos eventos aumentaron desde 2010. El cambio climático, la megasequía que se extiende por más de una década y la expansión de la denominada ‘interfaz urbano-rural’, donde conviven vegetación combustible y edificaciones, explican este fenómeno, de acuerdo con especialistas.

El último informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el Biobío registró unas 18.000 hectáreas afectadas por el fuego. La tragedia más grave vinculada a incendios en el país ocurrió en febrero de 2024, en la región de Valparaíso, cuando las llamas provocaron la muerte de 136 personas.

Leé más notas de La Opinión Austral