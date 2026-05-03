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La información fue confirmada por el Departamento de Salud de Sudáfrica, país al que fueron trasladados algunos de los pasajeros afectados. Allí también permanece internado un tercer caso en estado crítico.

Según precisaron fuentes oficiales, uno de los pacientes dio positivo por hantavirus, una familia de virus que puede provocar fiebre hemorrágica y complicaciones respiratorias severas. Este tipo de virus se transmite principalmente a través del contacto con roedores o sus secreciones, como orina, saliva o heces.

El primer fallecido fue un hombre de 70 años que comenzó con síntomas durante la travesía. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue trasladado a la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje: fue evacuada a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo.

Una fuente vinculada al caso, señaló que entre los fallecidos se encontraba una pareja de nacionalidad holandesa, mientras que el tercer deceso ocurrió a bordo del MV Hondius y el cuerpo seguía en la embarcación.

En tanto, un pasajero de nacionalidad británica y también de 69 años, permanece internado en terapia intensiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que sigue de cerca la situación. “Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública”, indicaron desde el organismo, sin brindar mayores precisiones sobre el origen del brote.

El crucero permanece bajo vigilancia sanitaria mientras se intenta determinar el alcance del foco infeccioso y prevenir nuevos contagios en el resto de los pasajeros y la tripulación.