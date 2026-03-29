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La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró el reciente fallo de la Corte de los Estados Unidos en relación con el caso YPF, que revierte una decisión previa y refuerza principios fundamentales para el desarrollo económico y la seguridad jurídica.

Esta resolución envía una señal clara en favor del respeto al Estado de derecho, la soberanía nacional y la previsibilidad jurídica, pilares esenciales para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.

Tal como sostuvo AmCham en su presentación como amicus curiae, decisiones que desconocen marcos legales locales o generan incertidumbre sobre la aplicación de normas internacionales impactan negativamente en el clima de negocios, desalientan la inversión y afectan el comercio bilateral.

En este sentido, el fallo fortalece la confianza en las reglas de juego, reafirma la importancia de marcos institucionales sólidos y contribuye a consolidar un entorno más estable y previsible para el desarrollo de sectores estratégicos como la energía.

Argentina cuenta con un enorme potencial para crecer, atraer inversiones y generar oportunidades. Para ello, resulta clave continuar promoviendo instituciones sólidas, reglas claras y un marco jurídico confiable que impulse el desarrollo sostenible y la integración al mundo.

Desde AmCham Argentina reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando como puente entre ambos países, promoviendo un ambiente de negocios basado en la transparencia, la previsibilidad y el respeto por la ley.