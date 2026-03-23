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El Gobierno argentino celebró el anuncio de la Comisión Europea sobre la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea a partir del próximo 1 de mayo. Según destacó el canciller Pablo Quirno, esta medida permitirá consolidar la inserción internacional del país y generar reglas previsibles para el comercio y las inversiones.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Europea confirmó que la implementación incluye la eliminación de tarifas en productos seleccionados. Quirno subrayó en sus redes sociales que Argentina fue el primer país del bloque regional en completar todos los procedimientos internos para viabilizar el tratado.

El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por abrumadora mayoría.

El proceso legislativo local concluyó en febrero pasado, cuando el Senado convalidó el acuerdo. Posteriormente, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 27.800, que ratifica el instrumento internacional firmado en Asunción el 17 de enero de 2026. La normativa establece una asociación estratégica entre los estados miembros del Mercosur y el bloque europeo.

Desde la Unión Europea señalaron que este paso es crucial para conformar cadenas de suministro más resilientes. El enfoque principal estará puesto en garantizar un flujo predecible de materias primas críticas, fortaleciendo el vínculo comercial entre ambas regiones tras años de negociaciones.

Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Santa Cruz

Tiempo atrás, el presidente de Federaciones de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) Enrique Jamieson para concer cómos e posiciona el productor campestre santacruceño ante el acuerdo histórico entre ambos bloques.

“Es muy positivo porque, al bajar los aranceles para ingresar a la Comunidad Europea, se generan mejores condiciones y se podrán exportar mayores volúmenes de los productos disponibles. Al reducirse esos costos de ingreso, el producto se abarata para el consumidor europeo, pero mejora el precio para el productor argentino“, señaló.

El productor precisó que el acuerdo presenta las condiciones para “generar mucha más tracción y más posibilidades. Es una mejora de condiciones que tendrá un impacto inmediato, aunque la vigencia plena sea a partir de junio del año que viene”.