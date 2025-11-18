Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un apagón global de internet se produjo este martes debido a una caída en los servicios de Cloudflare, una de las principales empresas que proveen infraestructura web y seguridad en el mundo. El incidente afectó a millones de usuarios que intentaron acceder a redes sociales, servicios de streaming y portales de noticias, tanto del ámbito local como internacional.
La red social X (ex Twitter) fue una de las plataformas más perjudicadas, junto a varios portales de medios que dependen de la red de distribución de contenidos (CDN) de Cloudflare. Al intentar ingresar a las páginas, los navegadores devolvían errores como “500 Internal Server Error” o “502 Bad Gateway”, señal de que los servidores no lograban responder correctamente.
Cloudflare emitió un comunicado indicando que estaba investigando el incidente y trabajando de forma urgente para restablecer el tráfico y normalizar el servicio. Sin embargo, no se brindaron detalles sobre las causas exactas de la caída ni una estimación precisa del tiempo de recuperación.
El episodio volvió a poner en evidencia la dependencia global de pocas compañías para garantizar el funcionamiento de gran parte del ecosistema digital.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario