Un apagón global de internet se produjo este martes debido a una caída en los servicios de Cloudflare, una de las principales empresas que proveen infraestructura web y seguridad en el mundo. El incidente afectó a millones de usuarios que intentaron acceder a redes sociales, servicios de streaming y portales de noticias, tanto del ámbito local como internacional.

La red social X (ex Twitter) fue una de las plataformas más perjudicadas, junto a varios portales de medios que dependen de la red de distribución de contenidos (CDN) de Cloudflare. Al intentar ingresar a las páginas, los navegadores devolvían errores como “500 Internal Server Error” o “502 Bad Gateway”, señal de que los servidores no lograban responder correctamente.

Cloudflare emitió un comunicado indicando que estaba investigando el incidente y trabajando de forma urgente para restablecer el tráfico y normalizar el servicio. Sin embargo, no se brindaron detalles sobre las causas exactas de la caída ni una estimación precisa del tiempo de recuperación.

El episodio volvió a poner en evidencia la dependencia global de pocas compañías para garantizar el funcionamiento de gran parte del ecosistema digital.