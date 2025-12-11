Esta nueva etapa comenzó a las 13:00 (hora argentina) y estará disponible hasta el 13 de enero. Durante este período, los aficionados podrán inscribirse en FIFA.com/tickets para participar del sorteo aleatorio que definirá quiénes obtendrán un turno de compra para adquirir sus boletos.

¿Cómo funciona la solicitud de boletos del Mundial 2026?

A diferencia de las etapas previas, esta fase permite seleccionar partidos específicos, brindando mayor precisión al momento de elegir qué encuentros presenciar.

Para participar, los usuarios deben:

Crear o usar su FIFA ID

Inscribirse en el sorteo aleatorio

Cargar los datos de su tarjeta de crédito

Elegir los partidos deseados

Cada adulto podrá solicitar hasta 4 entradas por partido, sin posibilidad de pedir boletos para encuentros que se disputen el mismo día.

Es importante destacar que el momento exacto en que se realiza la inscripción no afecta las probabilidades de resultar elegido.

Al finalizar el período, la FIFA realizará el sorteo y enviará por correo electrónico los turnos de compra únicamente a quienes resulten seleccionados.

¿Cuándo se realizará el sorteo?

Una vez generada la petición de entradas, se debe aguardar a que termine el período completo. Después del 13 de enero, la FIFA comenzará a responder las solicitudes por correo electrónico, por lo que se aconseja revisar la bandeja de entrada diariamente.

En caso de salir sorteado, en el mismo correo figurará la ventana de 48 horas que tiene cada usuario para ingresar en la plataforma y comprar los tickets que desea. Esta ventana se respeta al máximo. No se podrá ingresar ni antes ni después al período otorgado por la FIFA.

Paso a paso: cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en la tercera fase

Acceder al sitio oficial

Ingresar a fifa.com/es/tickets, iniciar sesión con el FIFA ID o crear uno nuevo. Elegir los partidos

Seleccionar uno o más de los 104 encuentros del Mundial 2026. Seleccionar zona y cantidad de boletos

Cada usuario puede pedir hasta cuatro entradas por partido. Enviar la solicitud

Completar el formulario y confirmar la participación en el sorteo. Esperar el resultado

La FIFA enviará un correo confirmando si la solicitud fue aprobada total o parcialmente.

La organización también recuerda que los boletos no garantizan la admisión migratoria a Canadá, México o Estados Unidos, por lo que se recomienda revisar los requisitos de ingreso de cada país.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026?

Los precios de las entradas varían según la instancia del torneo y la categoría del asiento. Para la fase de grupos, los boletos comienzan en US$60. En contraste, la final en EE.UU. tendrá los precios más altos, con ubicaciones exclusivas que alcanzan los US$6730.

¿Cuándo será la última fase de venta del Mundial 2026?

La etapa final se abrirá poco antes del inicio del torneo e incluirá la venta de boletos restantes bajo la modalidad “por orden de llegada”, también conocida como fila virtual. Esta será la última oportunidad para conseguir entradas oficiales.