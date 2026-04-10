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La misión Artemis II —en la que viajaron tres astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y uno de la Agencia Espacial Canadiense— regresó a la Tierra, más precisamente al océano Pacífico. En estos momentos, el equipo de rescate busca a la tripulación.

El Control de Misión había autorizado la maniobra crítica de frenado, dando inicio al retorno definitivo hacia nuestro hogar planetario. Este paso marcó un momento clave, ya que la nave ajustó su trayectoria para abandonar el entorno lunar y encarar el viaje de vuelta.

La cápsula Orion se desplazó a velocidades extremas y debió afrontar el intenso calor del reingreso atmosférico, una de las fases más exigentes de toda la operación.

El amerizaje puso fin a una travesía histórica en el espacio profundo. Se trata del primer vuelo tripulado del programa que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de 50 años.

A bordo se encontraban Reid Wiseman (comandante), Victor Glover, piloto de la NASA; Christina Koch, especialista de misión de la NASA; y Jeremy Hansen, astronauta canadiense.

La tripulación despegó el 1 de abril para una misión de diez días que los llevó más lejos que cualquier persona desde la era Apolo. Durante el viaje, rodearon la Luna y realizaron observaciones clave para futuras expediciones, consolidando el valor científico del programa Artemis.

Este vuelo representó el primer ensayo tripulado del sistema Space Launch System junto a Orion, tecnologías diseñadas para abrir el camino hacia una presencia humana sostenida en este satélite natural y, más adelante, Marte.

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