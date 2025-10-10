Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un modelo y cantante argentino fue asesinado a balazos la noche del jueves en Ciudad de México, y la Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas.

Se trata de Federico Dorcaz, un joven de 29 años oriundo de la ciudad balnearia de Mar del Plata, que conducía una camioneta Grand Cherokee alquilada sobre la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando fue interceptado por los agresores que se desplazaban en dos motocicletas.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, indica el parte policial difundido por medios mexicanos.

Según testigos, la víctima trató de escapar acelerando el rodado, pero descendió segundos después y se desplomó en el asfalto.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México clasificó el hecho como homicidio doloso, mientras la Policía rastrea a los sospechosos mediante el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Las autoridades consideran que el crimen fue premeditado y que los responsables huyeron hacia el Bosque de Chapultepec.

Dorcaz iba a participar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy“, emitido por el canal Univisión, que expresó su pesar ante el crimen: “Su camino estaba lleno de sueños y proyectos”.

“Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos”, añadió la cadena televisiva, que lamentó que “nos dejó demasiado pronto” y subrayó que “su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”.