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La Justicia de Las Vegas declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis por el asesinato en primer grado de Tupac Shakur, en una resolución histórica que pone fin a casi tres décadas de incertidumbre en torno a uno de los crímenes más emblemáticos del hip hop.

El jurado alcanzó el veredicto después de menos de tres horas de deliberación. Entre los elementos centrales considerados durante el proceso estuvieron las declaraciones que el propio acusado realizó durante años en entrevistas con medios, documentales y en sus memorias.

Davis, de 63 años, recibió la condena por su participación en el tiroteo ocurrido el 7 de septiembre de 1996 cerca del Strip de Las Vegas. Aunque no fue quien disparó, la legislación de Nevada contempla responsabilidad penal para quienes colaboren o intervengan en la organización de un homicidio.

De acuerdo con la fiscalía, “Keffe D” consiguió el arma y coordinó la emboscada como represalia por una pelea ocurrida poco antes en el hotel MGM Grand, donde integrantes del entorno de Tupac se enfrentaron con su sobrino, Orlando “Baby Lane” Anderson.

El reconocido rapero Tupac Shakur murió el 13 de septiembre de 1996, seis días después del ataque a tiros en Las Vegas.

Las declaraciones que terminaron complicándolo

El expediente permaneció prácticamente paralizado durante casi 30 años, en parte por el silencio de los testigos, el fallecimiento de otros involucrados y la ausencia de evidencia física definitiva.

La situación cambió cuando Davis comenzó a hablar públicamente sobre el crimen. En entrevistas, producciones audiovisuales y en su libro “Compton Street Legend” (2019), describió detalles del ataque y relató cómo entregó la pistola al tirador que viajaba en la parte trasera de un Cadillac blanco.

La defensa, liderada por el abogado Michael Sanft, buscó convencer al jurado de que aquellas declaraciones formaban parte de una maniobra comercial destinada a conseguir dinero y exposición pública.

La fiscalía, en cambio, sostuvo que los aspectos fundamentales de los relatos de Davis se mantuvieron sin modificaciones con el paso de los años. El fiscal principal adjunto, Binu Palal, consiguió que el jurado respaldara esa interpretación.

Seguirá detenido y espera la sentencia

Luego de conocerse el veredicto, la jueza Carli Kierny dispuso que Davis continúe detenido y sin posibilidad de acceder a una fianza. El acusado pidió recuperar sus pertenencias personales y anticipó que recurrirá la decisión judicial. La pena definitiva se conocerá el próximo 13 de octubre. Por el delito, Davis podría recibir una condena de cadena perpetua.