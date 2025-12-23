Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El empresario y creador del videojuego “Call Of Duty”, Vince Zampella, falleció a los 55 años tras protagonizar un violento accidente automovilístico a bordo de su Ferrari en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. La información fue confirmada por fuentes oficiales de Electronic Arts (EA).

El medio TMZ informó que el siniestro vial ocurrió el domingo 21 de diciembre y solo involucró al rodado del magnate de los videojuegos, quien viajaba junto a un acompañante cuya identidad no fue difundida.

El empresario protagonizó un brutal accidente a bordo de su Ferrari.

Voceros policiales detallaron que el auto circulaba a alta velocidad, salió de la calzada y terminó impactando contra una barrera de hormigón. A raíz del choque, la unidad se prendió fuego. El conductor quedó atrapado en el interior y murió en el lugar. En las últimas horas, el video del impacto que provocó la muerte de Zampella comenzó a circular en redes sociales.

Electronic Arts, compañía en la que Zampella se desempeñó durante sus últimos años, emitió un comunicado para expresar su pesar: “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra”.

“Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”, cerró el escrito.