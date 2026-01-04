Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nicolás Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela, llegó este sábado a Estados Unidos tras ser capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación organizada por el gobierno de Donald Trump. Ambos fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde permanecerán hasta comparecer ante el tribunal este lunes por la noche por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Durante la noche, la Casa Blanca difundió un video donde se ve a Maduro esposado, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), usando sandalias y un buzo azul. A pesar de la detención, el mandatario venezolano de 63 años se mostró calmado y expresó en inglés: “Buenas noches, feliz Año Nuevo”, mientras que en español agregó: “Qué triste”.

Minutos más tarde se viralizó en redes sociales otro video de Maduro tras llegar a territorio estadounidense. Allí se vio al líder chavista caminando con dificultad a la par de las fuerzas de la DEA y a su esposa, cubierta por una campera verde, acompañándolo en la caminata. También se podía observar a testigos de la escena tomando fotos y videos del detenido.

Según indicaron algunos medios internacionales el mandatario venezolano se lastimó la pierna al intentar escapar.

Detalles del traslado y llegada a Nueva York

Maduro fue trasladado desde Venezuela en el avión USS Iwo Jima hasta la base de la Guardia Militar Stewart, y posteriormente en helicóptero a Manhattan. Una caravana de vehículos policiales lo escoltó hasta el Centro de Detención de la DEA. Durante su arribo, decenas de agentes del FBI y DEA aseguraron el perímetro mientras se realizaban los procedimientos de registro y custodia.

Horas antes de la llegada, el presidente estadounidense Donald Trump celebró la operación y aseguró que Estados Unidos liderará el proceso de transición en Venezuela, sin precisar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó Trump en una conferencia en Mar-a-Lago.

Las imágenes de Maduro esposado y escoltado se convirtieron rápidamente en virales en redes sociales, mostrando un momento histórico en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.