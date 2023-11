Aumentan las víctimas de minas antipersona en el mundo, según un informe

El número de víctimas civiles de minas antipersonales aumentó más de un 50% el año pasado respecto al anterior debido sobre todo a su uso en Myanmar y Ucrania, informó hoy la ONG Monitor de Minas Terrestres y Municiones de Racimo (CMC).

El informe señala que en el período documentado (2022 y primer semestre de 2023) estos artefactos explosivos se usaron en Ucrania, Myanmar y Rusia.

El estudio sirve de base para el trabajo de los 133 países firmantes de la Convención de Ottawa para la prohibición y la eliminación de las minas antipersonales, de la que forma parte Ucrania, pero no Myanmar ni Rusia.

Según el informe, 4.710 personas resultaron heridas o murieron por minas y restos de explosivos de guerra en 49 Estados y dos territorios el año pasado, contra 5.544 en 2021.

Sin embargo, "el número de víctimas específicamente de minas antipersona aumentó algo más del 50%, pasando de 414 víctimas de minas antipersona en 2021 a 628 en 2022", dijo a la agencia de noticias AFP Loren Persi, uno de los participantes del estudio.

"Este aumento del número de víctimas de minas antipersona es debido principalmente al uso de minas en Myanmar", donde una Junta militar combate a minorías étnicas levantadas en armas desde un golpe de Estado en febrero de 2021.

Este experto dijo que no hubo tiempo suficiente para estudiar los datos relativos a Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, y aislar el número de víctimas de minas antipersona, pero señaló que hubo un "aumento masivo de víctimas de todo tipo en Ucrania".

El informe señala que hay 60 países y otros territorios contaminados por minas antipersona, entre ellos 33 Estados partícipes de la convención que tienen obligaciones de desminado.

Por tercer año consecutivo es Siria, un país no firmante del tratado, quien registró más nuevas víctimas de minas antipersona o de restos de explosivos de guerra (834), seguida por Ucrania (608) y Yemen y Myanmar, con más de 500 víctimas en 2022.

Este observatorio constata que los Estados no son los únicos en emplear este tipo de explosivos.

Grupos armados no estatales usaron este tipo de minas en al menos cinco países en este periodo: Colombia, India, Myanmar, Tailandia y Túnez, según este monitor. (Télam)