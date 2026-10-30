Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un incidente de seguridad cuyo impacto total estimó en alrededor de USD 6.300 millones. Fueron hackeados y hay preocupación en los usuarios.

Como medida preventiva, suspendió temporalmente los retiros mientras revisa sus sistemas y aseguró que cubrirá las pérdidas con fondos corporativos y recursos del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU).

A través de un comunicado, la compañía indicó que su investigación inicial apunta a que el acceso podría haberse originado en la computadora de un ingeniero del área de DevOps.

Desde allí, un atacante habría llegado a un contenedor de servicios y enviado operaciones de retiro no autorizadas. Binance afirmó que, hasta ahora, no encontró evidencia de que se hayan filtrado claves privadas de las billeteras.

Binance investiga un hackeo que podría superar más de USD 6.000 millones.

Asimismo, la plataforma informó que sus socios lograron congelar cerca de USD 3.000 millones vinculados con el incidente y que trabaja con fuerzas de seguridad y empresas de análisis de blockchain para rastrear los fondos.

También aclaró que los depósitos siguen funcionando con normalidad. Sobre la reanudación de los retiros, estimó un plazo de entre 45 y 48 horas, aunque aclaró que dará novedades por sus canales oficiales.

¿Hay usuarios damnificados en Santa Cruz? Hasta el momento, Binance no difundió un detalle sobre cuántos clientes o qué regiones podrían estar afectadas. Tampoco se informó oficialmente de usuarios damnificados en Argentina ni en la provincia.

El episodio tuvo repercusiones en el mercado: el bitcoin llegó a caer más del 3% y otras criptomonedas también registraron bajas. La cotización puede variar, por lo que ese movimiento corresponde al momento de las primeras coberturas.

Finalmente, la compañía recomendó consultar únicamente sus canales oficiales y recurrir a su servicio de atención al cliente ante dudas. La advertencia cobra relevancia por la circulación de mensajes y enlaces fraudulentos que pueden intentar aprovechar la preocupación de los usuarios.