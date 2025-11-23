Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quedó detenido de manera preventiva después de admitir que intentó quemar la tobillera electrónica que llevaba mientras cumplía arresto domiciliario en Brasilia. La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien consideró la acción como un indicio claro de intento de fuga.

Bolsonaro confesó haber usado un soldador sobre el dispositivo de vigilancia. El Supremo Tribunal Federal difundió un video en el que el exmandatario reconoce la intervención sobre la tobillera, lo que reforzó la decisión judicial. Según el juez, este hecho demuestra que Bolsonaro buscaba “garantizar la fuga” durante la movilización convocada frente a su residencia por su hijo Flavio Bolsonaro.

Sospechas de un plan de fuga y movimientos de su entorno

La Justicia tomó en cuenta antecedentes que sugieren posibles planes de escape del expresidente. El juez Moraes señaló que la Embajada de Estados Unidos se encuentra a pocos minutos de la residencia de Bolsonaro y recordó que el exmandatario había mencionado la posibilidad de solicitar asilo al presidente argentino Javier Milei, alegando persecución política.

Además, otros allegados de Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro y el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, habrían abandonado Brasil en situaciones similares, lo que fortaleció las sospechas de un plan de fuga. La manipulación de la tobillera se produjo luego de que se activara la alarma durante la madrugada del viernes, momento en que Bolsonaro admitió haber “metido un soldador ahí por casualidad”.

La Justicia analiza un posible intento de fuga y decidirá si el expresidente irá a una cárcel común.

Condiciones de la detención y atención médica

Por su condición de expresidente, se dispuso que Bolsonaro no fuera esposado ni expuesto públicamente. Sin embargo, el Supremo difundió imágenes que comprometen su versión y evidencian la manipulación de la tobillera. Debido a problemas de salud, se estableció un equipo médico permanente durante su detención.

Actualmente, Bolsonaro permanece en una sala especial de la Policía Federal en Brasilia, equipada con cama, baño, mesa, televisor y aire acondicionado, mientras se resuelve su situación judicial.

Agentes de la Policía Militar custodian el ingreso de la sede de la Policía Federal donde fue trasladado este sábado el ex presidente Bolsonaro.

Qué decidirá la Justicia este lunes

La sala primera del Supremo Tribunal Federal definirá este lunes si Bolsonaro continuará con arresto domiciliario o será trasladado a una cárcel común. Su defensa argumenta que el expresidente presenta secuelas de la puñalada sufrida en 2018, además de episodios de vómitos e hipo, por lo que solicitó “prisión domiciliaria humanitaria”.

En medio de la tensión, Eduardo Bolsonaro atacó al juez de la causa a través de la red social X, calificándolo de “psicópata” y acusándolo de buscar la muerte de su padre. Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe tras las elecciones de 2022, enfrenta un futuro judicial incierto que mantiene en vilo a Brasil y a la política latinoamericana.