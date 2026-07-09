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La legendaria cantante galesa Bonnie Tyler, mundialmente reconocida por su inconfundible voz rasgada y por éxitos que marcaron la historia del pop-rock, falleció la noche del miércoles 8 de julio en un hospital de Faro, Portugal, a los 75 años de edad.

Su familia y equipo confirmaron la noticia en un comunicado difundido por sus canales oficiales:

“La familia y el entorno de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal, como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos un nuevo comunicado en breve; por ahora pedimos respeto y privacidad para afrontar este momento de dolor”.

Su estado de salud

En mayo de 2026, la intérprete fue sometida a una cirugía de urgencia por una perforación intestinal, tras lo cual se le indujo un coma médico para facilitar su recuperación. Aunque semanas después se informó que ya había salido del coma, su estado siguió siendo muy delicado y permaneció en cuidados intensivos hasta su fallecimiento.

La cantante galesa tenía 75 años de edad.

Una carrera inolvidable

Nacida como Gaynor Hopkins en el país de Gales, alcanzó la fama mundial en los años 70 con It’s a Heartache, pero se convirtió en leyenda en 1983 con “Total Eclipse of the Heart” —conocida en español como “Eclipse total del corazón“—, un tema que llegó al primer puesto en listas de todo el mundo y hoy supera los mil millones de reproducciones. También es recordada por éxitos como “Holding Out for a Hero“. Fue nominada tres veces a los premios Grammy, representó al Reino Unido en Eurovisión 2013 y recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico en 2022 por su aporte a la música.