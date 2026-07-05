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Erling Haaland se convirtió en la gran figura de Noruega al marcar los dos goles con los que su selección derrotó 2-1 a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. Sus conquistas, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, sellaron la eliminación de la Canarinha y desataron una de las mayores sorpresas del certamen.

Cuando restaban once minutos para el final, el “Androide” le ganó en el juego aéreo a Gabriel Magalhães y conectó un potente cabezazo que dejó sin respuestas a Alisson Becker para abrir el marcador en favor de los Vikingos Rojos.

La conquista desató el festejo de los hinchas del conjunto escandinavo, que volvió a disputar una Copa del Mundo después de 28 años.

En tiempo de descuento, con el Scratch lanzado al ataque en busca de un empate que estirara la definición al alargue, el atacante nacido en Leeds recibió la pelota en el borde del área, se acomodó con tranquilidad y sacó un remate potente y preciso para establecer el 2-0.

La conquista terminó de confirmar el batacazo del Mundial y el goleador la celebró con una llamativa serenidad, pese a tratarse del tanto más importante en la historia de su seleccionado.

El descuento de Neymar, de penal, solo sirvió para decorar el resultado. El festejo definitivo quedó en manos de Noruega, que dio el gran golpe del torneo al eliminar a uno de los principales candidatos al título, que otra vez se despidió en su segundo partido de la fase eliminatoria.

Con este triunfo, Noruega avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. En esa instancia se medirá con el ganador del cruce entre México e Inglaterra, programado para el sábado 11, a las 18, en Miami.