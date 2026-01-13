Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de casi cuatro años de pausa, BTS confirmó oficialmente su esperado regreso con una gira mundial en 2026, que incluirá dos fechas en Buenos Aires. Sí, leíste bien: los reyes del K-pop vuelven a pisar suelo argentino y, como diría cualquier fan emocionado, prepárense para gritar “¡Kim Namjoon, te amamos!” a todo pulmón.

La noticia fue anunciada este 13 de enero por HYBE Labels y llega justo antes del comeback oficial del grupo, previsto para el 20 de marzo, cuando lanzarán su nuevo material discográfico titulado provisionalmente “BTS The 5th Album”.

El nuevo álbum contará con 14 canciones inéditas y promete reflejar la evolución artística del septeto. RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook participaron activamente en el proceso creativo, aportando experiencias personales y emociones acumuladas durante los últimos años.

Tras casi cuatro años de pausa grupal por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los “idols” regresan juntos a los escenarios para reencontrarse con sus fans.

Según HYBE Labels la gira mundial de los intérpretes de “Dynamite” comenzará en abril con tres fechas en Goyang -Corea del Sur- y luego recorrerá Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, marcando el regreso definitivo de BTS a los escenarios como grupo completo.

El anuncio es un sueño cumplido para los fans de la agrupación surcoreana en América Latina; ya que BTS no viajaba a esta zona del mundo desde hace varios años. Ahora se sabe que los siete ídolos del k-pop visitarán seis países de la región. México será el primero en recibirlos en mayo; y luego pasarán por Sudamérica en octubre. Cabe resaltar que es la primera vez que BTS visitará Argentina, Colombia y Perú.

BTS en Argentina: fechas confirmadas

Para alegría del ARMY local, BTS visitará Argentina por primera vez y ofrecerá dos shows en Buenos Aires:

📍 Buenos Aires

🗓 23 y 24 de octubre de 2026

Una visita histórica que promete estadios llenos, lightsticks encendidos y lágrimas colectivas cuando suene Spring Day.

Fechas de BTS en América Latina

Esta gira será muy especial para la región, ya que el grupo no visitaba Latinoamérica desde hace varios años. Además, será su primera vez en Colombia, Perú y Argentina.

Estas son las fechas confirmadas:

🇲🇽 Ciudad de México : 7, 9 y 10 de mayo

: 7, 9 y 10 de mayo 🇨🇴 Bogotá : 2 y 3 de octubre

: 2 y 3 de octubre 🇵🇪 Lima : 9 y 10 de octubre

: 9 y 10 de octubre 🇨🇱 Santiago : 16 y 17 de octubre

: 16 y 17 de octubre 🇦🇷 Buenos Aires : 23 y 24 de octubre

: 23 y 24 de octubre 🇧🇷 São Paulo: 30 y 31 de octubre

Fechas completas de la gira mundial de BTS 2026 – 2027

Asia

🇰🇷 Goyang: 9, 11 y 12 de abril 2026

🇯🇵 Tokio: 17 y 18 de abril 2026

🇹🇼 Kaohsiung: 19, 21 y 22 de noviembre 2026

🇹🇭 Bangkok: 3, 5 y 6 de diciembre 2026

🇲🇾 Kuala Lumpur: 12 y 13 de diciembre 2026

🇸🇬 Singapur: 19, 20 y 22 de diciembre 2026

🇮🇩 Yakarta: 26 y 27 de diciembre 2026

Estados Unidos

Tampa: 25 y 26 de abril

El Paso: 2 y 3 de mayo

Las Vegas: 7, 9 y 10 de mayo / 23, 24 y 27 de mayo

Stanford: 16 y 17 de mayo

East Rutherford: 1 y 2 de agosto

Foxborough: 5 y 6 de agosto

Baltimore: 10 y 11 de agosto

Arlington: 15 y 16 de agosto

Europa

🇪🇸 Madrid: 26 y 27 de junio

🇧🇪 Bruselas: 1 y 2 de julio

🇬🇧 Londres: 6 y 7 de julio

🇩🇪 Múnich: 11 y 12 de julio

🇫🇷 París: 17 y 18 de julio

Canadá

🇨🇦 Toronto: 22 y 23 de agosto

Oceanía

🇦🇺 Melbourne: 12 y 13 de febrero 2027

🇦🇺 Sídney: 20 y 21 de febrero 2027

China y Filipinas

🇨🇳 Hong Kong: 6 y 7 de marzo 2027

🇵🇭 Manila: 13 y 14 de marzo 2027

Un regreso que hace historia

El anuncio marca uno de los regresos más esperados de la industria musical. BTS no solo vuelve con nueva música, sino con una gira que promete romper récords de asistencia.

Y sí, ARMY Argentina: vayan practicando los fan chants, preparando outfits y guardando para la entrada… porque BTS viene finalmente al país.