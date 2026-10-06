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La búsqueda del vecino chileno Juan Contreras Contreras continúa en la zona fronteriza entre Chile y Argentina. El hombre, de 52 años y dedicado a la fabricación de cercos de madera, fue visto por última vez el sábado, cuando se dirigía hacia a la capital de a provincia de Santa Cruz, Río Gallegos.

Según los antecedentes entregados a Carabineros, Contreras intentó salir de Chile por un paso habilitado, pero no se lo autorizaron porque tenía vigente una medida de arraigo nacional relacionada con una deuda de pensión alimenticia. Después de esa situación, habría dicho a sus familiares que buscaría una vía alternativa para cruzar la frontera.

Sus familiares revisaron registros de cámaras del sector y, de acuerdo con la información difundida, lo vieron caminar por las inmediaciones del control fronterizo. Horas más tarde, recibieron un video grabado por él, cerca de las 18. En las imágenes, Contreras muestra el paisaje de la estepa y dice que estaba desorientado y que había llegado a territorio argentino.

“En el video se ve la pampa. Él muestra para un lado, se veía la frontera y repite que está perdido”, contó su hermana, Sandra Contreras. Desde entonces, la familia no volvió a tener noticias suyas.

Carabineros mantiene un operativo de búsqueda en el que participan efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), personal de drones y funcionarios de la Tenencia Monte Aymond. La familia presentó una denuncia por presunta desgracia y coordina con la Policía las tareas de rastreo en el sector.