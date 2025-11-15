Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias en Chile. Luego de la aprobación en 2022 de una ley que establece multas para quienes no asistan, por primera vez en la historia del país, el sufragio es de carácter obligatorio.

Los chilenos que viven en el extranjero tendrán la posibilidad de votar en las Elecciones Presidenciales en una votación en la que Jeannette Jara del Partido Comunista y José Antonio Kast del Partido Republicano son los principales contrincantes.

Es de destacar de que en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, habrá una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

En Río Gallegos, donde residen un gran número de chilenos, están habilitadas alrededor de unas 600 personas, todas previamente inscriptas antes del cierre del domicilio electoral, realizado a fines del mes de junio.

“No puede votar cualquiera que llegue al consulado; el padrón ya está cerrado“, aclaró, días atrás, Christian Blasco Torres, cónsul de Chile en Río Gallegos, en los estudios de Radio LU12 AM680, sobre los comicios que tendrán lugar en el consulado este domingo de 08:00 a 16:00.

Uno por uno

Jeannette Jara (51) es administradora pública y abogada y representa al Partido Comunista. Fue subsecretaria de Previsión Social (2016–2018) y presidenta de la FEUSACh (1997-1998) y su último cargo político fue como ministra de Trabajo y Previsión Social (2022-2025).

Evelyn Matthei (71) es licenciada en economía y representa a la Unión Demócrata Independente. Fue ministra del Trabajo y Previsión Social (2011-2013), senadora (1998-2011) y diputada (1990-1998) y su último cargo fue alcaldesa de Providencia (2016-2024).

José Antonio Kast (59) es abogado y representa al Partido Republicano. Fue concejal de Buin (1996-2000) y su último cargo fue como diputado (2002-2018).

Johannes Kaiser (49) representa al Partido Nacional Libertario. Actualmente es diputado.

Franco Parisi (57) es ingeniero comercial y representa al Partido de la Gente. No tuvo cargos.

Marco Enríquez-Ominami (52) es licenciado en Filosofía y es independiente. No tuvo cargos.

Harold Mayne-Nicholls (64) es periodista y es independiente. No tuvo cargos.

Eduardo Artés (73) es profesor y es independiente. No tuvo cargos.