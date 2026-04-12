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La trágica muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció el domingo 5 de abril en la zona de Quintas de Comodoro Rivadavia en medio de circunstancias dudosas, cruzó las fronteras del país y llegó hasta una de las figuras más influyentes del mundo.

El empresario Elon Musk, propietario de la plataforma X (exTwitter), se pronunció acerca del caso con un mensaje contundente: “Terrible“. La publicación del magnate, realizada desde su cuenta verificada, le dio una visibilidad inédita al hecho.

En pocas horas, miles de usuarios de Argentina y del exterior replicaron el mensaje y reclamaron una investigación profunda sobre lo ocurrido con el pequeño. “Cuando hasta Elon Musk se entera de lo que pasa en Comodoro, algo anda muy mal”, escribió un usuario. Otros optaron por etiquetar a medios y organismos de derechos humanos para exigir justicia por Ángel.

Por ahora, el empresario no amplió sus dichos ni sumó información adicional. Aun así, su intervención colocó el caso en el centro de la atención internacional, en una causa que ya generaba fuerte impacto en todo el país.

El caso de Ángel López generó conmoción y sigue bajo investigación en Chubut.

La muerte del nene, que ingresó con vida al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y falleció dos días después, dejó una herida profunda en su entorno cercano y desató indignación, dolor y reclamos que atraviesan a toda la comunidad.

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