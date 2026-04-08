Los primeros buques comenzaron a atravesar el estrecho de Ormuz luego del anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en lo que representa un paso inicial hacia la normalización de una vía marítima estratégica para la economía mundial.

Las embarcaciones que navegaron a pocas horas del inicio de la tregua fueron el granelero griego NJ Earth y el Daytona Beach, de origen liberiano.

El entendimiento entre ambas potencias, logrado gracias a la mediación de Pakistán, contempla un cese de hostilidades por dos semanas e incluye la reapertura del estrecho bajo ciertas condiciones de seguridad y coordinación en la zona.

Reanudación del comercio energético y un frágil acuerdo

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio internacional. Su cierre parcial afectó la logística global del petróleo y gas.

Aunque el tránsito comenzó a reanudarse, especialistas advierten que la recuperación será progresiva. Numerosas embarcaciones permanecen en las inmediaciones a la espera de condiciones seguras para retomar sus rutas.

Si bien el alto el fuego se alcanzó en medio de una escalada militar en la región, el acuerdo es considerado frágil y sujeto a posibles tensiones.

Por lo tanto, el tránsito marítimo se desarrolla bajo estrictas condiciones y monitoreo, lo que podría influir en la velocidad de normalización del flujo comercial.

Además, no se descartan nuevos episodios de conflicto que puedan alterar nuevamente la estabilidad del corredor. El funcionamiento de los próximos días será determinante para saber si el estrecho de Ormuz logra recuperar su operatividad habitual o si continuará bajo un clima de inestabilidad con impacto global.