CryptoMarket suma nuevo Advisor con amplia experiencia en Europa y Latam Con más de 20 años de experiencia en startups, innovación, tecnología y grandes negocios el portugués Philippe Laranjeiro se integra a la compañía líder en criptomonedas en Latam como parte del plan de desarrollo estratégico institucional liderado por su CEO, María Fernanda Juppet.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

CryptoMarket avanza a pasos agigantados hacia la consolidación de su proyecto y para ello sigue sumando nuevos talentos. Y una de las últimas incorporaciones fue la llegada del portugés Philippe Laranjeiro, un importante ejecutivo con vasta experiencia en diversos mercados, especialmente tecnología e innovación, que favorecerá la expansión de la compañía en Europa y otras latitudes. Actualmente, CryptoMarket es líder de la industria de criptomonedas en latinoamérica con presencia en Chile, Argentina, Colombia, Perú y Brasil.

Radicado actualmente en Madrid (España), Laranjeiro desde su posición de Advisor está enfocado en aportar con toda su experiencia acumulada a la compañía y “aprender de un equipo de mucho talento que creo que, en pocos años, podría tener en CryptoMarket a un líder en servicios blockchain en América Latina, con un nivel de especialización altamente competitivo”.

Tras su llegada a la compañía liderada por la abogada y doctora en Administración de Empresas, Maria Fernanda Juppet, el profesional destaca que “conocía CryptoMarket desde el año 2019. Siempre les vimos con gran interés ya que son – ahora puedo decir somos – de las primeras exchanges de criptomonedas en Latam y ha jugado un rol muy importante en la adopción temprana de esta tecnología. CryptoMarket es una empresa que inspira y que sin lugar a dudas dará que hablar en un futuro no muy lejano”.

“Si tengo que hablar de mí les puedo contar que fuí parte de la primera generación de startups de servicios móviles, en el año 2002 . Siempre me ha interesado mucho la cadena de valor que genera la innovación y he tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos de primer nivel, tanto en servicios móviles, contenido de music streaming móvil en Latam, pago móvil, lanzamiento de las primeras Fintech en Europa. Lanzamiento de los primeros proyectos de crossborder payment europa-américas y también de las primeras exchange en Europa bajo la modalidad Web3. Siempre he trabajado en el desarrollo de negocios, por lo general desde 0 y desde ahí todo ha sido crecimiento tanto del negocio como sus equipos”.

Laranjeiro, casado y padre de 2 hijos, ha vivido en varios países. Es fanático de la lectura, la cocina, la interacción con personas de todas partes del mundo y la práctica deportiva. Desde esa experiencia personal visualiza que CryptoMarket tiene todo para ofrecer valores diferenciados tanto al segmento hogar como profesional (trader) en América Latina.

“CryptoMarket cuenta con los más altos estándares de seguridad y seguimiento. Cuenta con un servicio de soporte técnico y atención al cliente de altísimo nivel y preparación, tanto en pre como post venta. A su vez entregan una atención de calidad y personalizada a sus clientes lo que favorece una relación cercana y un trato diferenciado respecto del resto de la oferta. No tengo la menor duda que CryptoMarket seguirá creciendo en su oferta de servicio y valor no sólo para seguir siendo líder en Latinoamérica sino también para posicionarse en otras partes del mundo. Los planes de desarrollo que se vienen para la compañía apuntan a facilitar pagos transfronterizos (crossborder) para empresas y el segmento residencial utilizando blockchain (on/off ramp) por lo que en CryptoMarket estamos desarrollando alianzas estratégicas en base a un conocimiento profundo y exhaustivo en materia regulatoria, lo que permite responder a las necesidades que actualmente no son atendidas por el sistema financiero tradicional como, por ejemplo, costos o comisiones más competitivas, transparencia, inclusión financiera e inmediatez y eficiencia en las transacciones, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos una compañía moderna, tecnológica e innovadora y eso lo estamos demostrando con hechos concretos”, enfatizó y concluyó Philippe Laranjeiro.