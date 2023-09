No podemos negar que la inminente llegada de Lionel Messi al Inter de Miami este año causó gran impacto a nivel mundial. No existe persona que no sepa que este gran campeón del mundo se ha mudado a los Estados Unidos de América para jugar en este club, y, por supuesto, era de esperar que nadie quisiera perderse el privilegio de ver su primer partido. Todos nosotros bien sabemos que Messi entra a la cancha a ganar, y esta no iba a ser la excepción.

Los pases de reconocidos jugadores de un club a otro, habitualmente tienen un impacto, pero la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) de fútbol de los Estados Unidos de América, causó uno de los picos de apuestas más grandes en la historia de la liga. La decisión de Messi generó también un enorme revuelo en el mercado de las entradas para los partidos de la MLS. El precio promedio de compra para los partidos del Inter en su estadio, que tiene una capacidad para 19.100 espectadores, se elevó de 31 a 152 dólares. Esto es impresionante y se trata solo del comienzo.

¿Cómo afecta esta llegada de Messi a la MLS? En cuestiones de apuestas, antes de la llegada de Messi, el campeonato de Inter Miami pagaba un +6,500. Ahora, con la llegada del argentino al equipo de Florida, la situación cambió y ahora está en un +2,200 en caso de que los ‘Herons’ ganen la MLS Cup, lo que significa que una persona que apueste 100 dólares por este equipo, también conocido como las Garzas, obtendría 6,500 dólares de beneficio si este equipo ganaran el título. Si te interesa saber más sobre este tema, puedes seguir las apuestas y aprovechar el código promocional Betsson. No olvidemos que cuando comenzó el juego en el primero de los dos partidos de la MLS de, la cuota era de +2600 en la misma apuesta.

Pero, ¿qué otras repercusiones han causado el pase de Messi al Inter Miami? Es importante recordar que desde que el campeón argentino reveló su intención de mudarse a Miami luego de su salida del Paris Saint-Germain, la cuenta de Instagram de David Beckham, copropietario del Inter, vio cómo se quintuplicaba el número de seguidores y cuando esta situación se hizo realidad, la cuenta del Inter que era seguida por unas 900.000 personas pasó a superar los 5,7 millones de seguidores en menos de 24 horas.

Después de que Messi afirmara: “Me voy a Miami para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día” y confirmaba que su vida tomaba un nuevo rumbo, nadie auguraría que los cambios que se iban a producir fueran de tal magnitud para algunos como el Inter de Miami que no estaba preparado para recibir semejante estrella del futbol. Sin dudas, la llegada de esta estrella del fútbol al Inter Miami no pasará inadvertida y seguramente le sacará una sonrisa a más de un aficionado.