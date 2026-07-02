La llegada de la Selección argentina a Miami para afrontar los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde dejó una escena desopilante que tuvo como protagonistas a varios integrantes del plantel.

Todo ocurrió durante los controles aduaneros que la delegación debió atravesar en el aeropuerto. Una inspección sobre el equipaje de Cristian Romero provocó las carcajadas de Lionel Messi y la situación rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El episodio se produjo cuando el grupo dirigido por Lionel Scaloni avanzaba por los escáneres de seguridad de la terminal aérea. En ese momento, la valija del defensor del Tottenham despertó la atención del personal de control.

Al detectar una figura llamativa en las imágenes del escáner, las inspectoras le pidieron que abriera el equipaje para realizar una revisión manual por precaución.

La sorpresa llegó instantes después: el objeto que generó las dudas era un encendedor de chispa de gran tamaño, popularmente conocido como “Magiclick”.

Cuando advirtió el curioso elemento que llevaba su compañero, Messi no pudo contener la risa y estalló en carcajadas. La reacción del capitán argentino también divirtió a los trabajadores de la terminal y al resto de los futbolistas que aguardaban su turno en la fila.

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