La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este sábado que durante su administración se propone “rescatar” a Nicolás Maduro, detenido la semana pasada por fuerzas estadounidenses, junto a su esposa Cilia Flores.

“Hace un año juramos con el presidente Maduro (cuando comenzó su tercer mandato), y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, puntualizó Rodríguez.

También señaló que la unidad nacional alrededor de ese objetivo resultará clave. “Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar”, reiteró.

En esa línea, la mandataria afirmó: “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro (…) ¡Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz!”, expresó durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda.

Asimismo, remarcó que “no vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente (primera dama), no vamos a descansar, lo juramos”.

El 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron a territorio venezolano y bombardearon Caracas y otras tres ciudades del centro del país. La ofensiva derivó en la detención ilegal de Maduro y de su esposa, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales ante tribunales estadounidenses en Nueva York.

