Un hombre fue detenido en la ciudad estadounidense de Cincinnati luego de ser sorprendido en las inmediaciones de la residencia personal del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

El procedimiento se realizó tras la intervención de agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), que lo vieron merodeando la vivienda.

El hecho ocurrió poco después de la medianoche de este lunes, cuando el individuo ingresó sin autorización a la propiedad ubicada en la ciudad del estado de Ohio.

Daños en la vivienda y un vehículo familiar

Según la investigación oficial, el detenido fue identificado como William DeFoor, de 26 años. A través de las cámaras de seguridad y la vigilancia del personal de USSS, se constató que el hombre rompió cuatro ventanas de la residencia y provocó daños en uno de los vehículos pertenecientes a la familia de JD Vance. Tras ser observado cometiendo los destrozos, se dio aviso inmediato a la Policía de Cincinnati, que concretó el arresto en el lugar.

Al momento del incidente, el vicepresidente se encontraba fuera de la ciudad.

Los cargos que enfrenta William DeFoor

Como consecuencia del ataque a la propiedad privada del vicepresidente, DeFoor fue imputado por los delitos de daños a la propiedad privada y vandalismo, cargos mínimos en el código penal estadounidense.