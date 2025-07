Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha que rinde homenaje al histórico Live Aid de 1985, el megaconcierto que unió a las leyendas del rock en una jornada inolvidable de solidaridad global. Hoy, se cumplen 40 años de ese evento icónico que sigue inspirando a generaciones.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock cada 13 de julio?

El Día Mundial del Rock conmemora uno de los momentos más trascendentales en la historia de la música: Live Aid, el concierto benéfico realizado simultáneamente en Londres y Filadelfia el 13 de julio de 1985, que logró reunir a las máximas estrellas del rock y pop para combatir la hambruna en Etiopía. Esta fecha se adoptó informalmente al año siguiente como un símbolo de cómo la música puede movilizar conciencias y recursos a escala global.

Live Aid: el concierto que hizo historia

Según Forbes, la iniciativa fue impulsada por Bob Geldof (The Boomtown Rats) y Midge Ure (Ultravox), tras quedar impactados por un reportaje de la BBC sobre la crisis humanitaria en África. Antes de Live Aid, ya habían demostrado el poder de la música con el sencillo “Do They Know It’s Christmas?”, interpretado por el colectivo Band Aid.

Pero fue el 13 de julio de 1985 cuando el mensaje alcanzó dimensiones épicas: dos escenarios, más de 60 artistas y una audiencia global de 1.500 millones de personas en más de 100 países, conectados por una transmisión satelital sin precedentes que duró más de 16 horas.

Freddie Mercury, U2, Madonna y momentos que marcaron generaciones

El Estadio Wembley en Londres y el Estadio John F. Kennedy en Filadelfia fueron testigos de actuaciones que quedaron grabadas en la historia del rock. Artistas como Queen, David Bowie, Elton John, Led Zeppelin, Madonna, U2, Run DMC, Bob Dylan, Tina Turner y Eric Clapton, entre muchos otros, ofrecieron sus talentos de manera altruista.

Entre los momentos más icónicos destaca la presentación de Queen, con Freddie Mercury haciendo cantar al unísono a miles de asistentes con su famoso “Ay-Oh”. También fue inolvidable el gesto de Bono, de U2, descendiendo del escenario para abrazar a una fan en apuros, consolidando la imagen de la banda como defensora de causas humanitarias.

La organización de Live Aid fue tan compleja como su mensaje. Phil Collins tocó en ambos escenarios —en Londres y luego en Filadelfia— gracias a un viaje en el Concorde, un detalle que subraya la magnitud del evento. Además, se vendieron 200.000 entradas en tiempo récord y se organizaron teletones paralelos, logrando una recaudación superior a los 140 millones de dólares, según Forbes.

Aunque existieron críticas sobre el uso de los fondos, Geldof defendió públicamente la transparencia del proyecto, insistiendo en que Live Aid abrió un camino sin precedentes en el activismo musical.

Su impacto fue tan profundo que inspiró eventos posteriores como Live 8 (2005), Farm Aid, y Live Earth, consolidando el rol de la música como agente de cambio social.

El Día Mundial del Rock, hoy: 40 años después

En este 2025, el Día Mundial del Rock cobra un significado especial al cumplirse cuatro décadas del Live Aid. Radios, plataformas de streaming y redes sociales se inundan de homenajes, documentales y recuerdos de aquel día que redefinió la relación entre música y humanidad.

Según The Herald, la BBC prepara un documental especial para conmemorar el 40º aniversario, mientras que el musical “Just for One Day” revive la energía y emoción del evento original.

La música como motor de conciencia

El Día Mundial del Rock no solo celebra a los grandes artistas del género, sino que también recuerda el poder transformador de la música cuando se une a una causa. Como dijo Bono:

“La música no va a cambiar el mundo, pero puede recordar a la gente que debe hacerlo.”

Este 13 de julio, el mundo vuelve a vibrar al ritmo del rock, recordando que una guitarra, un micrófono y una causa pueden cambiar realidades.