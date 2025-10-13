Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Donald Trump se dirigió al Knéset, el Parlamento israelí, en un momento crítico tras la liberación de 20 rehenes por parte de Hamas. “Es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada”, afirmó el mandatario estadounidense, destacando que con el apoyo de Estados Unidos, Israel había alcanzado “todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas”.

El presidente sostuvo que esta jornada no solo marca el fin de un conflicto de dos años, sino también el cierre de “una era de terror y muerte”.

Diplomacia y próximos pasos en Medio Oriente

Durante su intervención, Trump delineó los próximos objetivos internacionales, incluyendo la resolución de la guerra en Ucrania, avances en un acuerdo de paz con Irán y la reconstrucción de la Franja de Gaza.

“Será la mejor decisión que Irán haya tomado jamás”, envió un mensaje directo a Teherán, aunque aclaró que primero es necesario “resolver lo de Rusia”. Respecto a la población palestina, el mandatario pidió enfocarse en “restaurar los fundamentos de la estabilidad” y aseguró que Estados Unidos colaborará en este esfuerzo.

Polémica por el indulto a Netanyahu

Uno de los momentos más controversiales del discurso fue cuando Trump le preguntó al presidente israelí, Isaac Herzog, si consideraría indultar al primer ministro Benjamín Netanyahu, actualmente involucrado en tres causas judiciales: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el caso 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

Trump minimizó la gravedad de los casos, afirmando: “¿A quién le importan unos cigarros y champán?”, en referencia al caso 1.000, que involucra regalos lujosos del empresario Arnon Milchan entre 2007 y 2016 a cambio de favores comerciales y facilidades para obtener visados.

Cumbre de la Paz en Egipto

El discurso de Trump también sirvió como antesala de la próxima Cumbre de la Paz que se realizará en Egipto, donde planteó que existen “oportunidades reales” para alcanzar acuerdos estratégicos en Medio Oriente. Según el mandatario, la cooperación internacional será clave para consolidar la estabilidad regional tras años de conflicto y violencia.