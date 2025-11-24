Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estados Unidos y Ucrania alcanzaron un avance significativo en sus conversaciones en Ginebra al redactar un borrador “actualizado y refinado” sobre un eventual acuerdo de paz. Según informó la Casa Blanca en un comunicado difundido el domingo, el texto preliminar establece las bases de un marco común que continuará siendo trabajado en los próximos días.

El borrador surge en un contexto de intensas negociaciones diplomáticas encabezadas por representantes de Washington y Kiev, con el propósito de acercar posiciones en medio de la crisis que persiste desde el estallido del conflicto ucraniano.

Decisiones finales bajo análisis presidencial

De acuerdo con la declaración conjunta, las decisiones definitivas respecto del marco acordado recaerán en los presidentes de ambos países. Ucrania, por su parte, manifestó su agradecimiento hacia Estados Unidos y hacia el mandatario estadounidense, Donald Trump, por el apoyo brindado en el proceso.

Sin embargo, horas antes de conocerse el comunicado, Trump apuntó contra la dirigencia ucraniana a través de redes sociales, asegurando que “el liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos”. El mensaje generó sorpresa al contradecir el tono diplomático plasmado en el informe oficial.

Reuniones con aliados europeos en Ginebra

El domingo también se desarrollaron encuentros multilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y países europeos, con la participación de asesores de Seguridad Nacional del Reino Unido, Francia y Alemania. Estas reuniones tuvieron como eje la propuesta impulsada por la Casa Blanca, un plan de paz compuesto por 28 puntos que busca encaminar una salida negociada a la crisis.

Tras la instancia multilateral, la delegación ucraniana mantuvo conversaciones bilaterales con representantes estadounidenses para continuar afinando los detalles del borrador y avanzar en una hoja de ruta común.

Un proceso que continuará en los próximos días

Tanto Washington como Kiev se comprometieron a sostener el trabajo técnico y diplomático durante la semana para lograr un documento consensuado que pueda ser evaluado al más alto nivel político. Si bien no trascendieron detalles específicos del contenido del borrador, fuentes oficiales destacan que el enfoque está puesto en “propuestas conjuntas” y en un esquema de seguridad regional.

El avance en Ginebra representa un paso relevante dentro de un proceso aún abierto y con múltiples desafíos, pero que muestra señales de continuidad y voluntad negociadora de ambas partes.