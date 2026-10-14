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El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, llegó a Punta Arenas en una visita oficial que coincide con el renovado debate por los planes de reactivación de una conexión marítima comercial entre la capital de Magallanes y las islas Malvinas.

“Muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile“, expresó el diplomático tras su arribo a la zona.

La llegada del representante británico ocurre en momentos en que empresas chilenas avanzan en la puesta en marcha de una ruta marítima de abastecimiento directo a las Islas Malvinas. El proyecto contempla que la firma Easter Island Naviera opere el servicio mediante el buque Danstar a partir de mediados de noviembre, con el objetivo de transportar alimentos, insumos de construcción y repuestos para los residentes e industrias del archipiélago.

La tapa del diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre con el anuncio de Javier Milei.

Una “iniciativa entre privados”

Tras mantener una reunión con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, el diplomático británico desmarcó a su gobierno de las negociaciones comerciales en marcha. “Esta no es una iniciativa comercial en la que el gobierno del Reino Unido tenga participación alguna”, sostuvo Concar, calificando la propuesta como “un asunto estrictamente comercial y privado, que corresponde a las personas que están impulsando esta propuesta de negocios en Chile”.

En el plano político, Concar reafirmó la postura histórica de Londres sobre el archipiélago. “No tenemos ninguna duda sobre nuestra soberanía y nuestra posición fundamental, mantenida durante muchos años, es apoyar el derecho de autodeterminación de los isleños”, afirmó el diplomático, agregando que esa línea “no ha cambiado ni cambiará”. Al mismo tiempo, evitó pronunciarse sobre las acciones y posturas adoptadas por la Argentina.

Los reclamos argentinos

El avance de esta conexión marítima genera reparos en la Argentina, donde diversos sectores señalan que la logística desde Chile facilita el abastecimiento en un territorio disputado. La iniciativa comercial se desarrolla en paralelo a la presentación efectuada esta semana por el gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, mediante la cual solicitó medidas cautelares para frenar la explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

En el ámbito legislativo argentino también se impulsaron propuestas como la del diputado Guillermo Michel, quien planteó suspender beneficios impositivos a empresas chilenas involucradas en la logística con las islas, en respuesta al establecimiento de la nueva ruta. (Fuentes: La Prensa Austral y La Tercera).