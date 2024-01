El expresidente hondureño se presentó al primer día de audiencias en su juicio por corrupción

El expresidente hondureño Porfirio Lobo se presentó hoy al primer día de audiencias en un juicio en su contra por corrupción, en el que también está acusado el exgobernante Juan Orlando Hernández, quien está preso por narcotráfico en Estados Unidos.

Lobo llegó acompañado por sus abogados al juzgado donde inició la audiencia con la presencia de los fiscales del Ministerio Público, constató un periodista de la agencia de noticias AFP.

Las audiencias, a la que el juez no dio acceso a la prensa, se prolongarán por tiempo indefinido, e incluyen a otros cinco acusados "por fraude y violación de los deberes de los funcionarios", precisó en la red social X (ex Twitter) el Poder Judicial.

A mediados de diciembre el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, había anunciado la asistencia de Lobo.

La acusación fue presentada el pasado 11 de octubre por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) contra el expresidente Lobo (2010-2014), Orlando Hernández, y otros seis exfuncionarios por fraude y lavado de activos.

Lobo se dedica actualmente a la agricultura en su región natal de Olancho, en el este hondureño.

Junto a los otros seis exfuncionarios, ambos expresidentes "conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (11,6 millones de dólares)", argumentó la fiscalía.

Por su parte, Hernández, quien gobernó en dos periodos desde 2014 hasta enero de 2022, está preso en Estados Unidos desde abril del año pasado por tráfico de cocaína y uso de armas de fuego, acusaciones que le pueden significar la reclusión por el resto de su vida.

Duarte explicó que Hernández será sometido a "un procedimiento especial" al "no saberse su suerte" en el juicio que se le sigue en Nueva York y, además, porque goza de inmunidad al ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) desde que dejó el poder.

Hernández, quien se desempeñaba en ese entonces como presidente del Congreso, recibió "desembolsos que se realizaron desde fundaciones […] para el financiamiento de su campaña política" que lo llevó al poder en 2014, detalló el Ministerio Público.

Lobo, por su parte, autorizó "el traslado de fondos de una secretaría a otra para facilitar los desembolsos a sus fundaciones utilizadas para drenar fondos", agregó la fiscalía. (Télam)