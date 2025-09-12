El hijo de Bolsanaro agradeció el apoyo de Donal Trump tras la condena a su padre

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en el proceso penal relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula Da Silva. En este marco, su hijo Eduardo Bolsanaro expresó su agradecimiento a través de la red social X por el acompañamiento de Donald Trump y de los distintos funcionarios que acompañan al presidente de los Estados Unidos.

El tweet comienza agradeciendo a Donald Trump y continúa “Mal día, pero ni mucho menos cerca del final de la guerra. Nos complacerá aún más demostrar que Brasil no pertenece a estos jueces corruptos”.

“La peor desgracia hubiera sido unirme a ellos, eso realmente me traería malestar. Ser perseguido por gente que ni siquiera puede poner un pie en la calle, eso es exactamente lo que espero.

Todo su odio y cobardía sólo me dan la certeza de que mi padre hizo un buen trabajo y estoy muy orgulloso de él. Puedo ir a cualquier parte del mundo con la frente en alto, pero estos jueces corruptos…”, finalizó.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la condena a Jair Bolsonaro a prisión es “muy sorprendente” y lo comparó con sus propios problemas judiciales pasados. “Realmente se parece a lo que quisieron hacer conmigo”, declaró en un intercambio con la prensa. Washington ejerció fuertes presiones en las últimas semanas para apoyar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil. “Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre”, agregó Trump.

Además, Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, criticó el fallo de la Corte y lo calificó de “injusto”. Además, sostuvo que Estados Unidos “responderá en consecuencia”. Y apuntó contra el emblemático juez de la corte Alexandre de Moraes, a quien llamó “el sancionado abusador de derechos humanos” y ser responsable de “persecuciones políticas”.

“La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, publicó en la red social X.

Tweet de el secretario Marco Rubio a través de X.

Leé más notas de La Opinión Austral