El oro supera los US$ 3.500 por onza y fija un nuevo récord El metal sube ante la expectativa de reducción de tasas en Estados Unidos y la debilidad del dólar.

El precio del oro marcó un máximo histórico al inicio de septiembre, al rebasar los US$ 3.500 por onza, con un incremento superior al 30% desde enero.

Este martes 2 de septiembre, el metal precioso registra su sexta jornada consecutiva de subas, alcanzando los US$ 3.550,20. El avance se produce en un contexto de crecientes expectativas sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED) y la inestabilidad del dólar.

En este marco, el billete estadounidense se mantiene cerca de sus niveles más bajos en más de un mes frente a otras divisas, lo que hace más accesible al oro para inversores extranjeros. En escenarios de volatilidad y tasas reducidas, el metal, que no genera rendimientos, suele verse favorecido.

Asimismo, la plata experimenta un salto importante: su precio aumentó 1,8% hasta US$ 41,46, superando los 40 dólares la onza por primera vez desde 2011.

Con la subida del oro y la proximidad de las elecciones legislativas en Argentina, crece el interés por proteger capitales. En el país, existen diversas alternativas para invertir en este metal, desde acciones y CEDEARs, hasta Fondos Comunes de Inversión (FCI) o la adquisición física tradicional.

Opciones para invertir en oro desde Argentina

Compra de oro físico : es posible adquirir lingotes y monedas a través de bancos, casas de cambio especializadas y joyerías.

: es posible adquirir lingotes y monedas a través de bancos, casas de cambio especializadas y joyerías. Cedear ETF del oro : cualquier interesado puede adquirir el Cedear “GLD” e invertir en el ETF más grande del mundo, que replica el rendimiento del oro. Cotiza en pesos y no se necesita cuenta en el exterior.

: cualquier interesado puede adquirir el Cedear “GLD” e invertir en el ETF más grande del mundo, que replica el rendimiento del oro. Cotiza en pesos y no se necesita cuenta en el exterior. Cedears de mineras de oro : también existe la posibilidad de invertir en compañías mineras como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY). Las dos operan en la Bolsa de Nueva York y en el mercado local a través de CEDEARs.

: también existe la posibilidad de invertir en compañías mineras como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY). Las dos operan en la Bolsa de Nueva York y en el mercado local a través de CEDEARs. Portafolio Simple (Bañados en Oro) : la inversión se cristaliza con activos vinculados al oro. Tiene bajo riesgo operativo

: la inversión se cristaliza con activos vinculados al oro. Tiene bajo riesgo operativo Paxos Gold (PAXG): esta opción permite invertir a través de criptomonedas. Consiste en un token digital que representa una onza de oro real.