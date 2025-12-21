Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La minería global cerró noviembre con una tendencia alcista consolidada. El oro, la plata y el cobre registraron incrementos significativos, impulsados por la incertidumbre geopolítica y los cambios en la política económica de Estados Unidos.

El oro con nuevo hito

El metal precioso promedió los USD 4.087 la onza en el anteúltimo mes del año, logrando un crecimiento interanual del 54,2%. El valor récord respondió a la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y al fuerte respaldo de compra por parte de los bancos centrales.

“La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha fortalecido al oro como activo de refugio. Los analistas proyectan que los precios se mantendrán en niveles cercanos a este máximo histórico durante los próximos meses”, señaló un reciente informe del Ministerio de Economía de la Nación.

Plata

La plata destacó con un aumento del 62,2% respecto a noviembre del año pasado, alcanzando un promedio de USD 50,4 la onza. Este incremento récord se debe a su doble función como reserva de valor y como insumo clave para la industria.

“La expectativa de una mayor demanda industrial y la continuidad en los recortes de tasas por parte de la FED sugieren un panorama optimista. Se estima que el precio de la plata superará incluso los niveles actuales en el corto plazo”.

El cobre sube

Por su parte, el cobre promedió 10.812 USD/tn, lo que representa un alza del 19,1% interanual. El factor determinante en este aumento ha sido la preocupación por la interrupción en la producción de concentrados en las minas.

Además de los problemas de suministro, el acaparamiento estratégico de metal por parte de Estados Unidos ha presionado los precios al alza. Ante la falta de stock proyectada, se espera que el valor del cobre continúe subiendo hacia finales de año.

Sin dudas, el valor de los comodities es un dato más que positivo para la minería argentina, especialmente para Santa Cruz, productora númeor uno de oro y plata de la República Argentona.