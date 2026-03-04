Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El papa Pope Leo XIV recibió este miércoles un equipo de telemedicina destinado a fortalecer la atención médica infantil en distintas regiones del mundo. El dispositivo fue entregado por representantes de la organización estadounidense sin fines de lucro Patrons of the World’s Children’s Hospital al finalizar la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano.

La iniciativa forma parte de la Alianza Global del Papa para la Salud y la Atención Humanitaria de la Infancia, una red internacional que reúne hospitales pediátricos y centros de salud de distintos países con el objetivo de brindar atención médica especializada a niños que viven en zonas desfavorecidas o con necesidades sanitarias insatisfechas. Entre las instituciones que integran esta red se encuentra el hospital pediátrico Bambino Gesù Hospital, uno de los centros médicos de referencia del Vaticano en atención infantil.

El equipo entregado al pontífice corresponde al sistema de telemedicina TELADOC LITE, una herramienta tecnológica que permite realizar consultas médicas virtuales de alta calidad. Gracias a este sistema, especialistas pueden evaluar pacientes a distancia y acompañar diagnósticos o tratamientos en lugares donde no siempre hay acceso a médicos especializados.

Durante la presentación se realizó una demostración en vivo mediante una conexión médica remota con Argentina, lo que permitió mostrar el alcance y las posibilidades que ofrece la telemedicina para asistir a pacientes que se encuentran lejos de los grandes centros hospitalarios.

La iniciativa sanitaria tiene un objetivo ambicioso para sus primeros años de funcionamiento. La red internacional busca ayudar a un millón de niños en los primeros tres años, mediante consultas médicas remotas, intercambio de conocimientos entre hospitales y apoyo clínico especializado.

La misión de esta red global de hospitales pediátricos fue encomendada en mayo de 2024 por el papa Pope Francis, quien impulsó la creación de la alianza para fortalecer la atención sanitaria infantil en regiones vulnerables del mundo.

La propuesta busca aprovechar las nuevas tecnologías para reducir las brechas en el acceso a la salud y permitir que especialistas puedan acompañar tratamientos pediátricos incluso en comunidades alejadas o con recursos limitados.