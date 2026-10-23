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El papa León XIV no viajará a Asís el próximo 27 de octubre para continuar con su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el pasado 13 de octubre. La decisión fue tomada por recomendación de los médicos que lo atienden, quienes consideraron que todavía es pronto para realizar el traslado en helicóptero.

Buena evolución

Según el informe médico, León XIV se sometió a una radiografía de tórax de control para evaluar su recuperación. El examen confirmó su “excelente evolución postoperatoria”, de acuerdo con lo informado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

Sin embargo, los profesionales recomendaron evitar el vuelo previsto para el 27 de octubre como medida de precaución, debido al escaso tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica.

“Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”, señalaron en el comunicado difundido por la Santa Sede.

El mensaje del Papa para el encuentro por la paz

La ausencia del Pontífice estaba prevista para el encuentro “Paz desarmada y desarmante”, que se realizará en Asís para conmemorar el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada en 1986 por san Juan Pablo II.

Aunque no podrá participar presencialmente, León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, además de los invitados que asistirán a la actividad.

Desde la Santa Sede señalaron que el Papa mantiene su convicción sobre el valor del diálogo interreligioso y de la búsqueda de caminos para la paz, especialmente en el contexto actual de conflictos.

En ese sentido, destacaron la importancia del denominado “espíritu de Asís” y de las palabras y los gestos que contribuyan a promover el entendimiento entre los pueblos.