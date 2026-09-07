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El precio del crudo volvió a subir en el comienzo de la semana y roza los US$ 100 por barril. A la par, el costo del gas natural sufrió un fuerte salto en Europa.

Los valores internacionales del petróleo registraron nuevas alzas ante la persistencia de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y la inestabilidad en el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent, de referencia para Europa y mercado testigo para la Argentina, avanzó un 1,00% hasta ubicarse en 96,76 dólares. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, trepó un 0,20% y alcanzó los 91,47 dólares.

El retorno de la tendencia alcista responde al fin del último cese al fuego de casi un mes entre las partes. Tras la reanudación de las agresiones mutuas a fines de agosto, las negociaciones quedaron paralizadas, afectando la navegación en la vía por donde circula una quinta parte del suministro petrolero global.

El riesgo de nuevas interrupciones energéticas se elevó luego de que Teherán amenazara con fijar una zona restringida fuera del paso marítimo. La incertidumbre golpeó también al mercado del gas natural en el continente europeo, donde los precios se dispararon hasta un 4,2% en las últimas horas.

Cómo fue el conflicto

Previo a la ofensiva militar desplegada por Washington y Tel Aviv contra territorio iraní el 28 de febrero, la cotización del Brent rondaba los 73 dólares por barril. Si bien esa cifra logró recuperarse tras la firma de un posterior acuerdo de paz, el valor del insumo reinició su carrera ascendente a principios de julio por nuevos roces geopolíticos.