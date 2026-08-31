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El barril de Brent superó la barrera de los USD90 luego de registrar una fuerte suba del 5%. El salto en las cotizaciones se produjo inmediatamente después de la reanudación de las acciones bélicas en Medio Oriente.

Al promediar las operaciones de este lunes, la variante de referencia en Europa alcanzó los USD91,2 por barril.

La culminación del período de “alto el fuego” finalizó sin resultados concretos ni acuerdos entre las partes. Esta situación derivó en el colapso inmediato de la actividad de tránsito comercial a través del Estrecho de Ormuz.

El bloqueo y la parálisis operativa en la zona reavivaron los temores globales ante posibles interrupciones en el suministro energético. El Estrecho de Ormuz constituye un punto neurálgico para la economía planetaria, ya que por esa vía marítima se transporta aproximadamente una cuarta parte de todo el petróleo que se comercializa por mar a nivel mundial.

Ante la amenaza de un desabastecimiento o de demoras prolongadas en la entrega de embarques, los inversores internacionales optaron por tomar distancia de los activos de mayor riesgo. La búsqueda de resguardo financiero derivó en un rápido incremento en la demanda del barril de petróleo, impulsando su valor al alza en las principales plazas bursátiles.

Barcos en el estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Musandam, Omán, 2 de marzo de 2026.REUTERSAmr Alfiky

Tensión en las rutas marítimas

La complejidad del cuadro internacional no es menor para el mercado de los combustibles. El Estrecho de Ormuz conecta a los principales productores del Golfo Pérsico con los mercados consumidores de Asia, Europa y América. Cuando el paso se interrumpe o se vuelve inseguro, las embarcaciones deben desviarse por rutas alternativas mucho más largas, lo que multiplica los costos del flete marítimo y el precio de los seguros internacionales.

Esta dinámica de conflicto e incertidumbre internacional repercute de manera directa en la Argentina. La escalada del crudo a escala global posterga la posibilidad de un eventual descenso en el precio local de las naftas y el gasoil.

Aunque el país cuenta con el desarrollo productivo de Vaca Muerta, los valores del mercado interno mantienen una fuerte vinculación con la paridad internacional. Si el crudo sube en el mundo, la presión sobre las pizarras de las estaciones de servicio locales se reactiva, congelando cualquier margen para una baja a corto plazo.