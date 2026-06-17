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El precio del petróleo cortó su racha alcista y operó en baja este miércoles. Perforó la barrera psicológica de los USD80 por barril.

El retroceso en las cotizaciones internacionales se consolidó ante la inminencia de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Las expectativas de un entendimiento diplomático comenzaron a disipar los temores sobre un posible desabastecimiento global de crudo.

Al promediar las operaciones de la jornada, el barril de crudo Brent —de referencia para los mercados europeos— cotizó a US$79,80 según los últimos datos de Investing.com. Esto ocurrió a pesar de registrar una leve suba técnica intermedia del 0,8%.

El principal catalizador de la baja en los mercados financieros son las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de diversas autoridades gubernamentales iraníes. Los anuncios redujeron la incertidumbre geopolítica en los mercados de commodities.

Para los operadores, casi no quedan dudas de que en los próximos días se concretará la firma del pacto diplomático entre Washington y Teherán. El acuerdo permitirá la reapertura formal del Estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el abastecimiento global.

La flexibilización de las tensiones ya generó un impacto inmediato en la logística internacional. En las últimas horas se verificó un incremento en el tráfico fluvial en la región, lo que mejora las perspectivas operativas para el comercio mundial de energía.

Reunión del G7

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con volver a atacar Irán si este país no cumple con el memorándum de entendimiento que ambas partes alcanzaron.

“Si no se comportan, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, declaró Trump durante la cumbre del G7, en presencia del presidente egipcio, Abdel-Fattah al Sisi.

Washington y Teherán firmaron electrónicamente, el lunes, un memorándum de entendimiento para acabar con la guerra. Y tienen previsto suscribirlo de manera oficial el viernes 19 de junio en Suiza, según la información de Xinhua