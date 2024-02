El presidente electo de Finlandia confirmó que mantendrá el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia

El presidente electo de Finlandia, el conservador Alexander Stubb, afirmó hoy que tiene intención de continuar la línea de su predecesor, Sauli Niinisto, en la cuestión del apoyo a Ucrania, en la guerra con Rusia, desde que la invadió hace casi dos años.

"Me gustaría seguir la línea de Sauli Niinistö", dijo Stubb, exprimer ministro y excanciller, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el apoyo a Ucrania en su primera conferencia de prensa tras su elección, según la agencia de noticias Sputnik.

El mandatario elegido ayer en segunda vuelta dijo que Finlandia, que comparte con Rusia casi 1.400 kilómetros de frontera, no tendrá "prácticamente ninguna relación con Rusia" hasta que termine su operación militar especial.

"Tenemos relaciones como tales a nivel práctico entre nuestros guardias fronterizos en esta situación bastante difícil, las tenemos a nivel diplomático entre nuestros diplomáticos y funcionarios, pero ahora mismo no tenemos relaciones políticas con Rusia", precisó.

Stubb también afirmó que los países de la OTAN deben destinar el 2% de su PIB a la defensa.

En su opinión, Finlandia es uno de los países estratégicamente más importantes de Occidente.

También prometió anteponer los intereses de su país y ser un "factor unificador".

Stubb se impuso ayer en la segunda ronda de los comicios presidenciales con 51,7% de los votos, mientras que Pekka Haavisto, obtuvo 48,4%.

La ceremonia de asunción del nuevo jefe del Estado se celebrará el 1 de marzo. (Télam)