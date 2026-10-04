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El escrutinio de las elecciones presidenciales de Brasil continúa y, con 235.931 de las 499.248 mesas contabilizadas, equivalentes al 47,26% del total, Flávio Bolsonaro (PL) se mantiene al frente con el 50,20% de los votos válidos, mientras que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reúne el 41,63%. Según los datos oficiales, hasta el momento se contabilizaron 54.746.502 votos válidos, con una participación del 79,10%.

La elección corresponde a la primera vuelta presidencial. Para ganar en esta instancia, el candidato más votado necesita superar el 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje al finalizar el escrutinio, los dos postulantes con mayor cantidad de sufragios deberán competir en una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre de 2026.

Los resultados continúan siendo parciales y pueden modificarse a medida que ingresen las actas correspondientes a las mesas restantes. Hasta el momento, la diferencia entre los dos principales candidatos es de 8,57 puntos porcentuales.

La definición final dependerá de la finalización del conteo y de la validación de la autoridad electoral brasileña. Los equipos de campaña permanecen atentos al avance de las cifras mientras continúa el procesamiento de los votos.

Antes de votar, Lula sostuvo que Brasil definía “un proyecto de país entre la democracia y el atraso”. También cuestionó las encuestas previas y señaló que los “desafíos estructurales” del país requieren políticas de largo plazo. El mandatario remarcó además que el resultado electoral, cualquiera sea, “deberá ser respetado” y que será válido “cuando se abran las urnas”.

Desde Argentina, dirigentes del kirchnerismo viajaron a Brasil para acompañar al espacio oficialista. Entre ellos se encuentran el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, presentes en el búnker de Lula.

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