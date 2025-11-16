Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de las 19 horas, se conocerán los resultados de unas elecciones que podrían marcar un giro hacia la derecha después de los cuatro años de gobierno de Gabriel Boric. La jornada se desarrolla con un clima tranquilo, pero con mucho movimiento frente a los centros de votación.

Ocho candidatos y la posibilidad de segunda vuelta

La seguridad pública, la inmigración y la recuperación económica fueron los ejes de la campaña. Ocho aspirantes compiten por llegar a La Moneda:

Jeannette Jara (51) – Partido Comunista. Administradora pública y abogada. Exministra de Trabajo (2022-2025).

Evelyn Matthei (71) – Unión Demócrata Independiente. Economista, exalcaldesa de Providencia.

José Antonio Kast (59) – Partido Republicano. Abogado, exdiputado.

Johannes Kaiser (49) – Partido Nacional Libertario. Diputado.

Franco Parisi (57) – Partido de la Gente. Ingeniero comercial, sin cargos previos.

Marco Enríquez-Ominami (52) – Independiente. Filósofo, sin cargos previos.

Harold Mayne-Nicholls (64) – Independiente. Periodista.

Eduardo Artés (73) – Independiente. Profesor.

Jeannette Jara y José Antonio Kast son los principales contendientes. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 14 de diciembre.

Voto obligatorio: un cambio histórico

Desde la aprobación en 2022 de la ley que establece multas para quienes no voten, esta es la primera elección con voto obligatorio en Chile, para todos los ciudadanos entre 18 y 65 años. Se espera que esta medida duplique la participación respecto de comicios anteriores y genere resultados más representativos.

Río Gallegos: más de 600 habilitados en el consulado

En Río Gallegos, donde reside una importante comunidad chilena, más de 600 personas están habilitadas para votar. Todas debieron inscribirse previamente antes del cierre del padrón electoral a fines de junio.

“No puede votar cualquiera que llegue al consulado; el padrón ya está cerrado“, aclaró Christian Blasco Torres, cónsul de Chile en Río Gallegos, en diálogo con Radio LU12 AM680. El consulado estará abierto este domingo de 08:00 a 16:00 para garantizar la participación de la comunidad.

Una elección que marcará el rumbo del país

Con ocho candidaturas en disputa, un voto obligatorio implementado por primera vez y una ciudadanía expectante, estas elecciones podrían definir un cambio profundo en la política chilena para los próximos cuatro años. Analistas advierten que los resultados podrían requerir una segunda vuelta, pero lo seguro es que la participación será histórica y el movimiento ciudadano intenso.