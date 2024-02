Embajadora de EEUU ante la OTAN advirtió que los dichos de Trump ponen en peligro a los militares

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, afirmó hoy que las palabras del expresidente estadounidense y aspirante a la candidatura republicana, Donald Trump, sobre permitir a Rusia atacar a miembros de la Alianza que no cumplan sus cuotas, son "peligrosas" e "irresponsables" porque ponen en peligro a los propios militares estadounidenses.

"Animar al Kremlin a atacar a cualquier aliado de la OTAN o territorio de la Alianza realmente pone en mayor peligro a nuestros soldados", aseguró la representante estadounidense ante la organización militar, en declaraciones previas a la reunión de ministros de Defensa aliados que se llevará a cabo este jueves en Bruselas.

En este sentido, Smith alertó de las implicaciones de las palabras de Trump en las bases que cimentaron la OTAN, asegurando que estas declaraciones son "peligrosas" e "irresponsables", detalló la agencia de noticias Europa Press.

Trump amenazó en una reunión en Carolina del Sur con retirar la "protección" de Estados Unidos frente a Moscú si no cumplen con las contribuciones financieras a la Alianza Atlántica.

Estos comentarios han hecho saltar las alarmas tanto en la OTAN como en la Unión Europea (UE) por las implicaciones que tienen respecto a la cláusula de defensa mutua consagrada en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y que supone la piedra angular de la alianza.

Respecto al posible regreso de Trump a la Casa Blanca y las implicaciones que tendría en el lazo transatlántico, después de que la propia Comisión Europea haya confirmado que ya trabaja con ese escenario, en particular en materia comercial, Smith evitó señalar las consecuencias que tendría en el funcionamiento de la OTAN y se limitó a decir que Washington apoya los esfuerzos de la UE para "reforzar la capacidad y las políticas de la UE en el ámbito de la defensa y la seguridad".

En este sentido, la diplomática estadounidense reivindicó el apoyo de Europa a Ucrania y la capacidad para poner sobre la mesa una ayuda a largo plazo de 50.000 millones de euros.

"Nos ha animado mucho ver los avances que se han producido en los dos últimos años para desarrollar las actuales políticas de defensa y seguridad de la UE", expresó. (Télam)