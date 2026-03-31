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La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó modificaciones en la conformación de su directorio, luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, designara a Cristian Muga Aitken como nuevo presidente de la estatal. En paralelo, también se oficializó la incorporación de Consuelo Raby Guarda como directora.

Según comunicó la compañía, los cambios apuntan a reforzar la conducción estratégica de la empresa, en un contexto donde el sector energético continúa siendo clave para el desarrollo económico.

Muga es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales, con un diplomado en Reforma Procesal Penal y estudios de postgrado en UC Hastings College of the Law. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en litigación de delitos económicos complejos, asesoría en investigaciones penales con impacto reputacional y gestión de crisis judiciales y comunicacionales.

Por su parte, Raby también es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un LL.M. de Duke University. Posee una amplia experiencia en derecho corporativo y mercados de capitales, además de haber integrado directorios de empresas públicas y privadas, como Grupo Security y la Empresa Portuaria Talcahuano, donde ejerció la presidencia. Asimismo, ya había formado parte del directorio de Enap entre 2021 y 2022.

Consuelo Raby, fue designada como Directora.

Cómo queda el directorio

Con estas designaciones, el directorio de Empresa Nacional del Petróleo quedó conformado por Muga y Raby, junto a los miembros que continúan en funciones: Ximena Corbo, Laura Albornoz, Rodrigo Azócar, Rodrigo Manubens y Nolberto Díaz, este último en representación de los trabajadores.

La estructura corporativa de la empresa ya refleja los cambios, que rigen desde el 27 de marzo de 2026.

Empresa Nacional del Petróleo.