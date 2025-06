Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, reveló que tiene ELA: “Mi lado derecho dejó de funcionar” En una entrevista, el reconocido actor —también integrante del elenco de Euphoria— compartió detalles sobre su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y relató un episodio en particular en el que su hija tuvo que rescatarlo del mar.

Eric Dane, actor de 52 años, alcanzó la fama gracias a su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy y actualmente forma parte del elenco de la exitosa serie Euphoria. Sin embargo, más allá del buen momento profesional que atraviesa, sabe que pronto deberá alejarse de la actuación porque su cuerpo comenzó a fallarle.

Durante una entrevista con Diane Sawyer para Good Morning America, reveló que le diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en abril, tras someterse a varios estudios por haber comenzado a sentir una extraña debilidad en su mano derecha.

El drama de salud de Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy

“Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré mover la mano izquierda”, afirmó el actor.

Al confirmar que padece ELA, en un primer momento no le dio importancia, pero luego entendió mejor de qué se trataba: “Pensé que quizás había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano fatigada, pero unas semanas después noté que empeoraba un poco. Así que fui a ver a un especialista en manos, quien me envió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me envió a otro y me dijo: ‘Esto está muy por encima de mi nivel profesional‘.

Hace poco vivió una experiencia muy difícil. Estaba de vacaciones, se metió al mar y no tuvo la fuerza suficiente para regresar solo, por lo que su hija tuvo que recatarlo. “En el fondo, no siento que este sea el final para mí. Estoy luchando con todas mis fuerzas. Hay tantas cosas que escapan a mi control”, subrayó.