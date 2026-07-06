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España derrotó 1-0 a Portugal en un partido muy parejo que se resolvió de manera agónica y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

El único tanto de la noche llegó a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando el mediocampista Mikel Merino encontró el gol que desató el festejo español.

El duelo comenzó con un ritmo intenso y un primer tiempo cargado de situaciones de peligro para los dos equipos, aunque España generó las ocasiones más claras.

Primero desperdició un mano a mano inmejorable con Mikel Oyarzábal, que definió desviado, y luego el arquero portugués respondió con una doble intervención ante los remates de Lamine Yamal y Alex Baena.

Portugal también inquietó con un cabezazo de Joao Félix y una pirueta de Cristiano Ronaldo, pero en ambas acciones apareció el arquero español Unai Simón para sostener el empate.

En el complemento, los dos conjuntos bajaron el ritmo y comenzaron a extremar los cuidados defensivos, conscientes de que un solo gol podía definir la clasificación.

Con el paso de los minutos, todo indicaba que la serie se extendería al tiempo suplementario. Sin embargo, a los 45 minutos del segundo tiempo, España sacó provecho de una desatención portuguesa tras un tiro libre.

Ferrán Torres filtró un pase preciso para Mikel Merino, que quedó mano a mano con el arquero y definió con gran categoría para convertir el tanto de la victoria.

Con este resultado, el conjunto español volvió a meterse entre los ocho mejores de un Mundial después de 16 años. La última oportunidad había sido en Sudáfrica 2010, torneo en el que conquistó el primer y, hasta el momento, único título de su historia en una Copa del Mundo.

Además, el encuentro dejó una imagen cargada de emoción, ya que marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales.

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